Princesa Beatrice faz primeira aparição com novo namorado

A princesa Beatrice, 30 anos, tornou público o seu novo relacionamento com o milionário Edoardo Mapelli Mozzi, de 34 anos, na noite de terça-feira (13). O casal marcou presença no evento National Portrait Gallery Gala, em Londres, e atraiu a atenção dos convidados.

Para a noite, Beatrice, que é filha mais velha do príncipe André, Duque de Iorque, apostou em look de veludo da cabeça aos pés, usando um vestido bordô da marca Alaïa, com cinto marcando sua silhueta e sapatos também de veludo. Já Mozzi optou por smoking completo.

A princesa Beatrice e seu novo namorado, no Potrait Gala 2019

O casal está oficialmente namorando desde setembro de 2018. Segundo rumores, eles se conhecem há anos, já que ele seria amigo da família real britânica.

Mozzi é CEO de uma empresa de desenvolvimento imobiliário chamada Banda Property. A empresa é especialista em procurar e desenvolver propriedades de luxo.

Antes dele, Beatrice esteve em um relacionamento por dez anos com Dave Clark, que acabou em 2016. Já Mozzi, é divorciado e tem um filho de dois anos de idade chamado Wolfie.

É claro que Beatrice não foi a única da família real a comparecer no evento de gala. Kate Middleton fez presença em um deslumbrante vestido floral de Alexander McQueen.

Será que a princesa seguirá os mesmo passos de sua irmã Eugenie, que teve uma cerimônia de casamento incrível em outubro do ano passado? Vamos torcer para mais um casamento real!

