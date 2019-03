Kate Middleton usa truque incrível para renovar vestido

Kate Middleton é conhecida por não se importar em repetir looks nos eventos que frequenta. E desta vez não foi diferente. O vestido da grife Alexander McQueen que escolheu para a cerimônia do Portrait Gala deste ano já havia sido usado pela duquesa na cerimônia do Bafta, em 2017.

Kate, porém, usou um truque simples que fez toda diferença para renovar o look.

Quando usou o vestido de estampa floral com fundo escuro e faixas de cetim pela primeira vez, a Duquesa de Cambridge investiu no modelo original, sem mangas e que deixava os ombros a mostra. No evento que aconteceu na última quinta-feira (7), Kate atualizou o look adicionando mangas.

Os acessórios também ajudaram na missão de renovar a produção. Em 2017, Kate investiu em um coque e joias maiores, enquanto nesse ano preferiu o cabelo solto e complementos mais delicados.

O Portrait Gala acontece anualmente na National Gallery, em Londres. O evento, do qual Kate é patrona há 7 anos, busca arrecadar fundos para a Galeria Nacional de Arte. Personalidades britânicas como Victoria e David Beckham também estiveram presentes na edição desse ano.

Confira o visual repaginado da Duquesa:

Kate Mddleton no Portrait Gala

E o mesmo vestido em 2017:

