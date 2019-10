Emilia Clarke teve uma reação bem fanzoca ao encontrar sua musa! A atriz revelou em entrevista ao programa de TV britânico The Graham Norton Show que seu primeiro encontro com a diva Beyoncé não saiu lá como planejado. A intérprete de Daenerys Targaryen contou que foi convidada para a festa pós-Oscar oferecida pela cantora e o marido dela, Jay-Z, mas que não esperava conversar com Bey.



“Eu não esperava vê-los em carne e osso, sabe? Não estava esperando mesmo. Eu só pensava: ‘Meu Deus, eu fui convidada! Então, a Queen Bey veio até mim e obviamente me olhou e disse ‘Ah eu adoraria conversar com você’ e eu simplesmente não respondi da forma como eu acho que ela estava esperando que eu respondesse”, falou Clarke.

“Ela veio e eu só pensava ‘Meu Deus’. Foram muitos drinks, eu comecei a chorar e as coisas não foram bem. Quero dizer, literalmente, lágrimas brotavam dos meus olhos e eu dizia ‘Eu não consigo lidar com isso, é muito intenso'”, disse a atriz. A musa ainda contou que Jay-Z presenciou toda a cena e disse a ela “Eaí?”.

Clarke passou o resto da noite tentando falar com eles novamente, mas não conseguiu porque não parava de chorar. “Quebra o meu coração saber que eu estraguei esse momento”, finalizou a atriz.

