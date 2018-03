Polícia prende suspeito de roubar Oscar de Frances McDormand

A polícia de Los Angeles prendeu nesta segunda-feira (5) um homem suspeito de ter roubado a estatueta entregue a Fances McDormand no Oscar 2018.

A atriz foi a vencedora do prêmio de Melhor Atriz da temporada por sua atuação em Três Anúncios Para Um Crime e teve seu Oscar furtado durante a festa pós-cerimônia.

A identidade do homem foi revelada pela repórter Cara Buckley, do New York Times, em sua página no Twitter. Segundo a jornalista, o rapaz foi parado por um fotógrafo que fez um registro de seu rosto e, ao brecá-lo, conseguiu recuperar a estatueta. Contudo, o homem ainda conseguiu fugir do local e foi detido somente na manhã desta segunda.

Após recuperar a estatueta, a atriz agradeceu a ajuda prestada. “Fran e o Oscar estão reunidos, felizes e aproveitando um hambúrguer juntos”, destacou o representante da atriz, Simon Halls, em um e-mail enviado ao veículo de imprensa, sem detalhar o ocorrido.

