Polêmica: estilista de princesa Diana critica Meghan Markle

O estilista responsável pelo design do inesquecível vestido de noiva da princesa Diana criticou Meghan Markle por um motivo bem delicado.

David Emanuel, 62 anos, falou sobre o fato de a nora da monarca não ter muitas marcas britânicas em seu armário. Em uma entrevista ao The Royal Box, ele alertou Meghan a apoiar mais as marcas do país em que ela mora em seus escolhas e nas dos seus filhos.

“Eu realmente sinto que agora que ela faz parte da família real, ela deveria dar um suporte maior para os designers britânicos”, disse David ao veículo.

Ele também comentou sobre o fato de Meghan amar roupas de marca, como Givenchy. “Como sabemos, costura francesa não é barata”, finalizou o estilista.

