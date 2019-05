Condessa se muda para mansão onde Lady Di cresceu

Seu nome pode ser desconhecido para muitos, mas seu trabalho tem impactado a vida de muitas pessoas. Conhecida como Condessa de Spencer, Karen Spencer é ninguém menos que cunhada da princesa Diana, tendo se casado com Charles, irmão de Lady Di, em 2011.

Mãe de três filhas – sendo as duas mais velhas frutos de seu casamento anterior –, a Condessa acaba de mudar-se para Althorp, residência onde Diana cresceu e hoje está enterrada. “De certa maneira, é o começo de uma vida aqui”, contou ela, que antes dividia-se entre a Inglaterra e sua casa no sul da Califórnia. Agora ela se adapta ao novo lar na companhia da caçula, Charlotte Diana, de 6 anos. O nome, claro, é uma homenagem à eterna Lady Di.

E, por falar na cunhada, Karen compartilha com ela a paixão pelas causas sociais. Fundadora e CEO da organização sem fins lucrativos Whole Child Internatitonal, a condessa trabalha para melhorar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.

Reestruturando instituições ligadas à causa, WCI educa cuidadores a respeito das necessidades infantis e promove a ideia de que cuidado e criação de laços devem andar lado a lado.

“Quando crianças têm relações de cuidado de qualidade, elas crescem mais fortes”, contou Spencer. “Eu quero me assegurar de que cada criança tenha a experiência de viver uma criação amorosa, uma conexão que as influencie a serem bem sucedidas”.

Quanto à vida no lar de infância de Lady Di, ela se vê otimista, especialmente por causa da pequena Charlotte. “Tem uma energia tão boa. Na primeira vez que entrei lá, já me senti em casa.”

