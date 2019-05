Certidão de Archie revela onde aconteceu parto de Meghan Markle

Após um pouco mais de uma semana da chegada do bebê real Archie Harrison, sua certidão de nascimento foi divulgada ao público. O documento revela muitas informações, como o exato lugar em que Meghan Markle deu à luz.

Dando fim aos rumores de onde a Duquesa de Sussex escolheu para ter seu primeiro filho, a certidão mostrou que foi em um hospital particular chamado Portland Hospital. Segundo a publicação Hello!, é o mesmo hospital em que Sarah, Duquesa de York, deu à luz às princesas Beatrice e Eugenie.

O documento também revelou qual é a ocupação de Meghan na família real, que é Princess of the United Kingdom, Princesa do Reino Unido em tradução para o português.

O primeiro filho do príncipe Harry e Meghan nasceu às 5:26 da manhã do dia 6 de maio de 2019. Na data, o Palácio de Buckingham divulgou uma nota informando que tanto o príncipe como a mãe de Meghan estavam presentes.

