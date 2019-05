Vem ver como é o quartinho do bebê de Meghan e Harry

Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, Archie Harrison, no dia 6 de maio. A primeira foto do novo bebê real já foi divulgada, mas os fãs estão ansiosos para ver como é o quartinho do filho dos duques de Sussex.

De acordo com relatos recentes, Meghan gastou mais de 200 mil dólares (cerca de 800 mil reais) de seu próprio bolso no novo cômodo em Frogmore Cottage.

Segundo Katie Nicholl, correspondente da família real, “o quarto do bebê será bastante moderno. Aparentemente, será monocromático, com cores brancas e cinzas.”

Para ajudar na visualização destas previsões, a equipe de Havenly, uma popular empresa online de design interior, criou uma reprodução em 3D de como poderá ser o quarto de Archie baseado na descrição dada por Nicholl.

Previsão de como poderá ser o quarto de Archie Harrison, filho de Meghan Markle e Príncipe Harry.

“Meghan é obcecada com o neutro, então o espaço reproduzido se encaixa perfeitamente com o seu estilo monocromático e influenciado pela Califórnia”, afirma o designer Tracie Battle, da Havenly, ao Elle Decor.

Segundo ele, a casa de Meghan em Toronto era leve e brilhante, tinha visual acentuado com detalhes mais formais e era bastante glamourosa. Os designers de Havanly presumem que o quarto do bebê real será parecido com sua antiga residência: uma visão contemporânea de um estilo britânico clássico.

A reprodução feita pela empresa inclui referências ao estilo de Frogmore Cottage com o lustre de cristal e castiçais, mas apresenta também uma estética moderna, refletindo na nova era de Sussex sobre a monarquia.

A paleta neutra do quarto de Archie se completa com um pouco de glamour, que pode ser visto nos detalhes dourados das hastes da cortina, do espelho e do lustre. “Os detalhes em ouro pareciam certos para uma duquesa que adora delicadas jóias de ouro, enquanto as texturas macias estão alinhadas com as suas roupas brancas de inverno favoritas”, diz Battle.

