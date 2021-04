Professor de geografia diz em aula que não existe racismo no Brasil

Em uma aula de geografia, os alunos da rede estadual do Rio de Janeiro escutaram de um professor que não existe racismo no Brasil. Segundo O Globo, o comentário foi divulgado em uma gravação disponibilizada no aplicativo de ensino remoto, o Applique-se. Sem ter o nome revelado, o docente afirmou que a miscigenação presente na história do Brasil impediria a discriminação de raça.

“Quando muita gente fala para mim sobre racismo, eu fico me perguntando: como (existe) racismo se a gente é tão misturado assim? Nosso processo é diferente da grande maioria dos países. Não temos uma definição étnica bem formada. Somos um país miscigenado”, disse o professor de geografia.

Com a repercussão da fala do docente, a Secretaria estadual de Educação (Seeduc) do Rio retirou a aula do aplicativo nesta terça-feira (6). “A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) pede desculpas pelo equívoco, esclarece que não compactua com qualquer forma de preconceito e informa que já retirou o vídeo da plataforma”, informou a Seedcuc por meio de uma nota.

O material será substituído por outra aula “com conteúdo que condiz com a história e realidade brasileira acerca do tema”, afirmou a pasta. A Seeduc ainda informou que as aulas são pensadas e produzidas por profissionais da educação e são revisados e atualizados frequentemente.

“Toda a equipe da Secretaria reafirma seu compromisso com professores, pais e alunos por uma Educação mais justa e igualitária, e está à disposição da comunidade escolar e da sociedade civil, por diversos canais de comunicação, incluindo sua Ouvidoria, pelo telefone 2380-9055 e pelo Fala.BR no link: https://falabr.cgu.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao”, conclui o comunicado.

Além de aulas, o Aplique-se ainda oferece podcasts e orientações de estudos aos alunos, que podem acessar o material sem consumir os dados de celular.