Neto da rainha Elizabeth é o primeiro da sua geração a se divorciar

O neto mais velho da rainha Elizabeth, Peter Phillips, é o primeiro da sua geração da família real a se divorciar. Ele é filho da princesa Anne e era casado com Autumn Patricia, com quem teve duas filhas: Savannah e Isla. O fim do relacionamento foi anunciado em fevereiro de 2020, mas o processo divórcio terminou nesta segunda-feira (14).

“Embora este seja um dia triste para Peter e Autumn, eles continuam a colocar o bem-estar e a educação de suas maravilhosas filhas Savannah e Isla em primeiro lugar”, afirmou o comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

“Tanto Peter quanto Autumn estão satisfeitos por terem resolvido as questões amigavelmente com as crianças firmemente na vanguarda desses pensamentos e decisões”, disse a assessoria do casal, que também pediu respeito neste momento, principalmente por conta das meninas.

Os dois se conheceram em 2003, na cidade natal de Autum, Montreal, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1. O casamento aconteceu, em 2008, na Capela de St. George de Windsor.

Autumn continuará em Gloucestershire, no Reino Unido, por conta das duas filhas que teve com Peter.