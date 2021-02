Sala da Princesa Anne impressiona pela quantidade de objetos. Veja a foto

No sábado, 6, uma foto um tanto inusitada da princesa Anne foi publicada no Instagram da família real (@theroyalfamily). Na imagem divulgada, a princesa aparece acompanhando o jogo do time de rúgbi da Escócia pela Copa Calcutá, ao lado do marido, Sir Timothy Laurence, na sala de estar. A princesa é patrona da equipe. O detalhe curioso da imagem é quantidade de móveis e objetos no ambiente. Sentados junto em um sofá laranja estampado, a princesa e o marido têm uma sala de estar repleta de retratos, estatuetas de animais, livros. Ao observar a imagem é possível ver também uma cama de cachorro. Veja a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily) Continua após a publicidade

“Como patrono da @scotlandteam, The Princess Royal frequentemente apoia a equipe nas arquibancadas”, diz o texto do Instagram ao lado da foto. “Sua Alteza Real e o vice-almirante Sir Tim torceram para a Escócia de casa hoje, quando eles jogaram contra a Inglaterra pela Copa Calcutá, 150 anos desde seu primeiro jogo.”

Anne tem 70 anos e é a única filha da rainha Elizabeth. Como ela passa a maior parte do tempo na casa de Gatcombe Park, em Gloucestershire, é provável que a foto tenha sido tirada lá.

Na sala ainda é possível reparar nas estantes e armários com diversos objetos. O lugar é até que aconchegante, embora claramente distante do que poderíamos chamar de uma decoração minimalista. Junto às utilidades e pequenas estatuetas, há fotos de família. Uma imagem do batizado da filha, Zara Tindall, pode ser vista no topo de uma das estantes, ao lado de uma foto de infância de seus dois filhos, Zara e Peter Phillips.

Que a princesa ama animais todo mundo sabe, mas em sua sala o carinho pelos bichinhos fica mais evidente, desde a cama ao lado do suporte da televisão até a estátua do cachorro na frente da televisão. Praticante de equitação, Anne competiu nos Jogos Olímpicos de 1976 e várias fotos e estatuetas de cavalos completam a decoração da sala.

A mesa de centro está coberta com livros e papéis, pinturas de paisagens à beira-mar revestem as paredes de tom verde claro. Vale lembrar que em 2019, a princesa compareceu à partida da união internacional de rúgbi das Seis Nações entre a Escócia e o País de Gales em Edimburgo, e entregou o troféu no final da partida.