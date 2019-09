Pedro Scooby revela como foi o fim de seu relacionamento com Anitta

Em entrevista ao blog de Leo Dias, Pedro Scooby desabafou sobre o término com Anitta. Segundo ele, a cantora foi quem pôs o ponto final e por telefone. “Ela falou que acabou, que precisava do tempo dela. Eu respeito, tudo certo. Acho que as pessoas têm seus motivos. Se a pessoa quer, não vou ficar debatendo”.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Ao ser questionado sobre onde poderia ter errado na relação, o surfista apontou sua extrema dedicação. “Eu me doei muito. Fui muito intenso, muito verdadeiro, presente, carinhoso, muito atencioso. Acho que nunca disse ‘não'”. Mas afirmou não se arrepender de nada e disse que não nutre nenhuma mágoa.

Scooby também revelou como retomou o contato com a ex-mulher, Luana Piovani. “Falei ‘Luana, eu não aguento mais isso. Não quero mais brigar com ninguém. […] Desculpa se te magoei em algum momento da minha vida. Vamos esquecer o passado e nos respeitar, ser bons pais para as crianças e seguir em frente”.

Quanto à possibilidade da atriz ter sido pivô do fim do relacionamento com Anitta, o surfista declarou que, apesar de causar alguns abalos, Luana não interferiu tanto na relação, que ele sempre considerou “superior a qualquer problema desses”.

Pouco após a entrevista ir ao ar, a cantora deixou de seguir Pedro Scooby no Instagram e deletou de seu perfil as fotos em que estava com ele. Por outro lado, Luana – que havia dado unfollow em junho – voltou a seguir o ex-marido.

Leia também: Grazi Massafera posa para CLAUDIA e ganha elogio de esposa de Cauã

+ A escolha do nome do primeiro filho de Alok e Romana Novais

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?