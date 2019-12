No Instagram, Patricia Poeta lamenta morte de colega do “Jornal Nacional”

Patricia Poeta postou uma linda homenagem a um colega de trabalho nas redes sociais. Na última terça-feira (17), ela lamentou a perda de Ederlecy, ex-câmera do “Jornal Nacional” que morreu vítima de câncer.

“Ederlecy lutou anos contra a doença, desde que trabalhávamos juntos no “Jornal Nacional” — e sempre com um sorriso no rosto, como nesses registros aí que tenho”, escreveu a jornalista.

A apresentadora continuou: “Era ele, inclusive, que acalmava os nossos corações preocupados. Quando ligava perguntando como ele estava, dizia: “tá tudo bem, Poesia” – era assim que me chamava ( fofo!). Sempre estava “ tudo bem” pra ele. Não era à toa que o chamava de “ Guerreiro”. Que o nosso Guerreiro descanse em paz”, concluiu.

Veja a homenagem abaixo:

