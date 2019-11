Patricia Poeta é criticada por comentário sobre desempregados

A apresentadora Patrícia Poeta foi fortemente criticada por sua fala sobre os desempregados do Brasil. Durante o Encontro da última sexta-feira (15), programa que substitui Fátima Bernardes, a jornalista discutiu o tema ao lado de convidados e uma declaração sua não foi bem aceita pelo público que acompanhava a atração.

No Encontro, histórias de personagens que conseguiram vencer a barreira do desemprego foram contadas no palco do programa, como a de um casal que perdeu o emprego de operador de telemarketing e de caixa de supermercado e hoje em dia são entregadores em aplicativos de alimentação.

Sensibilizada com as narrativas apresentadas, Patrícia opinou sobre o tema dizendo que muitas pessoas têm o hábito de se vitimizar e não focar em um objetivo. A declaração causou polêmica.

“Às vezes a pessoa tem muito disso. Quando alguma coisa de ruim está acontecendo com ela, ela tem essa coisa de se vitimizar e não correr atrás, não focar no objetivo. Até tô lendo um livro sobre isso. Ela acha uma justificativa, que ela fala pra ela própria, às vezes baseada numa mentirinha que ela conta para ela mesma, ou numa verdade que ela conta para ela mesma, e ela aceita aquilo e não corre atrás”, disse Patrícia.

Atualmente, o Brasil conta com 12,6 milhões procurando emprego, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Pessoas impressionadas com a Patrícia Poeta, sendo uma burguesa cínica ,em relação ao desemprego. Queria muito ter esta inocência no mundo. — Pher _ Nanda (@ema_adnan) November 16, 2019

O pensamento da #patriciapoeta é a manifestação da falta de empatia pelas dificuldades alheias. Impossível esses privilegiados entenderem que o preço da passagem faz falta para o desempregado, que muita vezes deixa de comer para usar o dinheiro para procurar emprego. — Policarpo (@Demetru54799964) November 15, 2019

Patrícia Poeta acha que desempregados se vitimizam!

Será que ela está desempregada?

Será que ela sabe o que é procurar emprego?

Com certeza não, senaum não falaria essa besteira! — Alessandra Couto (@Alessan80481458) November 16, 2019

Parece que a Patrícia Poeta nunca teve que enfrentar o mercado de trabalho no país Brasil, não é mesmo? Mas o pensamento dela é tão irritante que soa o de alguém que só vive na própria bolha social, e não sabe oque acontece nas ruas — mas pasmem, ela sabe! Lacrou errado… https://t.co/UEKS7Ia8b3 — 𝕷𝖊𝖔𝖓𝖆𝖗𝖉𝖔 (@leornasci) November 16, 2019