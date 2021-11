Após morte de Marília, pai do filho da cantora desabafa: “Dor no peito”

Após as despedidas de famosos a Marília Mendonça, neste sábado (6), o cantor e pai do filho de Marília, Murilo Huff, também fez sua primeira declaração sobre a perda da cantora.

No momento do acidente, Murilo estava com o Léo, filho do casal que tem 1 ano e 9 meses. Na mensagem, o compositor agradeceu o carinho do público tanto com ele quanto com o filho.

“Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo”, disse no seu perfil no Instagram.

“Quero pedir oração de vocês por nossa família, e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus”, completou.

Marília e Murilo tiveram um relacionamento com dois términos, sendo que o segundo aconteceu em setembro deste ano.

“Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo. E isso é honroso. Agora sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento por tudo “, comentou a cantora na época sobre o fim.

Patroas

Nos últimos meses, as amigas e cantoras Marília, Maiara e Maraisa estavam mais próximas do que nunca por conta do projeto Patroas, que pretendia rodar o Brasil com a junção de três vozes expoentes do “feminejo”.

Nosso infinito na eternidade pic.twitter.com/fKbxZbsVLx — Maraisa (@Maraisa) November 6, 2021

Pelo Twitter, Maraisa pediu força para atravessar esse momento de luto. “Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim”, escreveu a cantora.