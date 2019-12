Descubra o significado de ‘Léo’, nome do filho de Marília Mendonça

Marília Mendonça deu à luz seu primeiro filho, o pequeno Léo, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (16). E, como não poderia deixar de ser, muitos fãs estão ansiosos para saber mais detalhes sobre a chegada do primogênito da cantora. A escolha do nome do bebê, por exemplo, gerou muita curiosidade. A decisão por Léo aconteceu logo após o chá revelação, quando a cantora descobriu que esperava por um menino.

Léo vem do latim e significa ‘Leão’. O nome simboliza uma pessoa corajosa e determinada, que não abre mão de seus objetivos.

Acredita-se que quem possui esse nome – que na maioria das vezes é utilizado como apelido – torna-se uma pessoa de muito alto astral e que deseja curtir a vida; tem a mente criativa, e age com resiliência e bom humor quando as situações difíceis aparecem.

