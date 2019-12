Veja a primeira foto de Léo, filho de Marília Mendonça

O bebê Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia. Pela assessoria, a cantora disse: “ele é lindo”, transbordando afeto pelo pequeno.

Nas redes sociais, os papais compartilharam a primeira foto do Léo. A sertaneja escreveu na “seja bem-vinda”. Os seguidores dela fizeram questão deixar mensagens queridas na publicação. A atriz Taís Araújo foi uma dessas pessoas e escreveu: “Que momento lindo, @mariliamendoncacantora! Muita saúde pra família de vcs. Que delícia quando nasce uma criança…”.

Já o Murilo fez uma linda declaração para o filho. “Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem à mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal a mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe pessoal ♥️”, comentou.

O casal confirmou o relacionamento em maio deste ano após inúmeras especulações. Murilo também é cantor e lançou a música Dois Enganados com Marília. Ouça a música interpretada pelo casal:

Leia mais: Descubra o significado de ‘Léo’, nome do filho de Marília Mendonça

+ Quem é o namorado de Marília Mendonça

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente