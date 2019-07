Padre sai em defesa de Henrique Fogaça após polêmica

O Padre Juarez de Castro se posicionou em relação à polêmica envolvendo o chef Henrique Fogaça. O jurado do Masterchef postou uma foto ao lado de duas freiras em que aparece vestindo uma camiseta com a estampa de duas mulheres vestidas de hábito religioso dando um beijo na boca.

Para Juarez, toda a confusão não passou de uma “tempestade no copo d’água”. Ele compartilhou seu posicionamento em seu perfil oficial no Instagram.

“Olha, eu estou achando que estão fazendo uma tempestade no copo d’água. Pelo amor de Deus. E o que mais me estranha é a maneira odiosa daqueles que se dizem cristãos estão em relação a ele”, critica Juarez. “Fez um gesto de mau gosto? Fez. Mas ele já se desculpou. Agora, uma ação odiosa dos ‘cristãos’ contra ele… espera aí. O que é isso? Ele tem que ser queimado na fogueira? Que absurdo, que inquisição que estão fazendo com o rapaz”, completou.

Após as críticas, Fogaça decidiu excluir a publicação para “o bem comum”. “Falaram que sou desrespeitoso. Isso para mim são pessoas desonestas, que matam, roubam… Eu não faço parte disso. Tenho valores, educação, sou trabalhador. Para o bem comum vou tirar o post para as pessoas que ficaram ofendidas. Essa não foi minha intenção. Sou uma pessoa do bem”, afirmou ele.

O Padre Fábio de Melo também já havia se declarado sobre o ocorrido, mas foi crítico à postura do chef. “Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de ‘pessoa do bem’”, escreveu ele

