Valéria Valenssa fala sobre rumores de separação de Hans Donner

Na tarde de quarta-feira (3), circularam na web rumores em torno do casamento da ex-globeleza Valéria Valenssa, de 47 anos, e o designer gráfico Hans Donner, de 70 anos. Um jornal carioca havia afirmado que o casal tinha se separado após 26 anos de relacionamento e 17 de casamento. A ex-dançarina publicou uma mensagem um tanto quanto misteriosa em seu Instagram.

“Hoje pela manhã fui surpreendida com por um jornal carioca que anunciou a minha separação. Como pessoa pública jamais renunciarei a falar algo sobre mim para os meus fãs e, sempre que tiver assuntos pertinentes a eles, farei questão de esclarecer”, escreveu ela no Instagram. “Tenho 24 anos de casamento, em que construímos uma linda família com dedicação, amor e respeito. Neste momento não temos qualquer declaração a dar sobre o assunto”, completou.

Valéria Valenssa nega separação de Hans Donner

Valéria e Hans são pais de José Gabriel, de 15 anos, e João Henrique, de 16. Entre os trabalhos mais conhecidos de Donner, está a criação o logotipo da Rede Globo e da vinheta de carnaval. Valéria recentemente foi contratada como repórter no programa Balanço Geral, da Record TV do Rio de Janeiro.

