Aline Riscado está namorando astro de ‘As Branquelas’, diz jornal

A modelo e atriz Aline Riscado está namorando um astro de Hollywood. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a rainha de bateria da Vila Isabel mantém um relacionamento com Marlon Wayans, famoso por estrelar a comédia As Branquelas.

Segundo a jornalista, os dois se conheceram durante o carnaval deste ano em um camarote. Ela tem viajado constantemente para os Estados Unidos encontrar Wayans.

Procurada, a assessoria de Aline Riscado afirmou que não comenta a vida pessoal dela.