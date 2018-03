Os possíveis nomes do 3º filho de William e Kate

O casal real Kate Middleton e Príncipe William estão esperando um terceiro herdeiro. Depois de seus dois primeiros filhos, príncipe George e princesa Charlotte, eles terão mais um bebê, com previsão de nascer em abril.

Além da clássica questão “menino ou menina?”, que ainda não foi divulgada, o público que acompanha a Família Real também tenta saber os nomes mais prováveis que estarão no páreo para a nova (ou novo) herdeira(o). A Cosmopolitan separou uma lista dos possíveis candidatos. Confira:

Se for uma menina:

Alice

O nome seria em homenagem à Alice Maud Mary, filha da Rainha Victoria e do Principe Albert. Alice se destacava entre os membros da Família Real, porque falava muito sobre e defendia os direitos das mulheres. Além disso, durante a guerra austro-prussiana, uma Alice grávida cuidou de feridos no campo de batalha.

Mary

O nome poderia ser em homenagem tanto a Alice Maud Mary quanto à rainha Elizabeth II, cujo nome completo é Elizabeth Alexandra Mary. É um dos favoritos nessa corrida de nomes.

Victoria

Em homenagem à Rainha Victoria (+) ou à Victoria Beckham (cantora, designer, atriz e modelo britânica). A atriz já fez parte do grupo icônico Spice Girls e tem quatro filhos com o jogador David Beckham.

Alexandra

Como o nome Mary, é em homenagem à Rainha Elizabeth II, ou à Rainha Victoria, que tem Alexandrina como primeiro nome. Poderia ser também em tributo ao nome do meio do Prince George, Alexander.

Diana

Além de ser o último nome de sua irmã, Charlotte Elizabeth Diana, também pode ser em homenagem, claro, à sua avó paterna, princesa Diana. Por mais que o nome tenha seu peso, o receio em usá-lo como primeiro nome para a bebê é que ela estará muito suscetível a ser comparada com sua avó.

Elizabeth

Assim como estava entre os favoritos para a princesa Charlotte, que acabou tendo este como seu segundo nome, a homenagem seria em homenagem à rainha.

Frances

Em homenagem à princesa Diana. Seu nome completo anteriormente era Diana Frances Spencer, até ela entrar para a Família Real.

Nala

Por mais que não tenha nenhuma referência na Família Real, esse nome aparece na animação favorita do príncipe George, O Rei Leão. Príncipe Willian disse que seu filho gosta muito do filme da Disney, por esse motivo o nome também pode estar no páreo.

Se for um menino:

Albert

Em homenagem ao marido da rainha Victoria, o príncipe Albert ou também ao príncipe Harry.

Arthur

O nome significa “urso” e seria em homenagem ao pai, William, e ao avô, Charles. Ambos possuem Arthur em seus nomes completos. O significado vem de suas raízes celtas.

Frederick

É um dos nomes preferidos, por mais que não tenha referências dentro da Família Real.

Henry

Seria em homenagem ao tio do bebê, o príncipe Harry, que tem o nome completo de Henry Charles Albert David.

James

Existem muitos membros da Família Real com este nome, alguns deles são dois ingleses e seis escoceses.

Philip

Em nome do bisavô do bebê, o príncipe Philip. Além do próprio pai do herdeiro, Príncipe Willian, que tem o nome inteiro de William Arthur Philip Louis.

