Homem atropela e mata mulher no aniversário dela em condomínio de luxo

Alexandre Vechi, 43 anos, foi preso em flagrante acusado de atropelar e matar a mulher, a diretora financeira Sabrina do Amaral Vechi, no dia do aniversário de 40 anos dela, no condomínio de luxo em que os dois moravam, em Indaiatuba (98 km de SP), na noite de sábado (24), de acordo com a Folha. Ele estava embriagado, segundo a polícia.

Sabrina tinha três filhos e, segundo relato da polícia, três testemunhas viram quando o marido parou a caminhonete Dodge Ram Laramie que dirigia dentro do condomínio. A vítima também parou o carro que conduzia, um Subaru. Os dois desembarcaram e discutiram. Ele entrou no seu veículo e ela parou com os braços abertos em frente à caminhonete. Vechi a atropelou e passou com o carro por cima da cabeça da vítima. Deu ré e bateu em uma árvore.

Socorrida, a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. Ele foi preso e se recusou a fornecer amostra de sangue. O exame clínico constatou embriaguez. O caso foi registrado como homicídio qualificado (feminicídio) e embriaguez ao volante. A defesa de Vechi não foi encontrada para comentar.

