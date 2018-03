A cantora Claudia Leitte, 37 anos, fez um comentário polêmico durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira (26). Durante um quadro em que os participantes deveriam opinar sobre as profissões mais comuns entre homens e mulheres, a cantora citou o que seria a “origem da mulher”.

“Geneticamente, a gente não é, como mulher, relacionada ao trabalho braçal, a força bruta, ao aspecto físico mesmo? Estou usando a palavra a grosso modo, porque estou formulando a pergunta ainda na minha cabeça. Eu acho que assim, historicamente, a gente veio da costela de Adão, mas a costela de Adão protege os órgãos. A costela sustenta. É uma função que não desmerece a gente. Coloca a gente na condição de quem suporta e apoia. A gente não é mais sensível? Os hormônios não fazem a gente ficar mais sensível?”, disse.

Pouco depois, os internautas já estavam nas redes sociais comentando o caso e criticando a argumentação da artista.

Claudia Leitte dizendo que HISTORICAMENTE a mulher veio da costela de Adão. Amiga, não. #ClaudiaLeitteNoEncontro — wolney (@WolneyBatista) March 26, 2018

A Cláudia Leitte perguntando se o fato da mulher vir da "costela de Adão" elas teriam uma tendência a ser mais "sensíveis"…#ClaudiaLeitteNoEncontro pic.twitter.com/zl2UvSGgdS — Silas Fernandes (@silasfernnandes) March 26, 2018

Que pergunta complexa Claudia KKKKKKKKKKK

Tô pensando nela aqui até agora #Encontro #ClaudiaLeitteNoEncontro pic.twitter.com/UshpUqQRaL — 🍎 TL 🍏 (@thiagohalima) March 26, 2018

"Historicamente a gente veio da costela de Adão" Cláudia Leite sobre mulheres pic.twitter.com/VYTQgIXU42 — Amandona (@Clara_Decidida) March 26, 2018

Ao ver a reação do público, usou sua conta no Instagram para entrar ao vivo e responder às críticas.

“Essa galera interpreta como quer, bota como quer, no lugar que quer, na hora que quer, desenvolve um raciocínio sobre você. A vida é curta demais para a gente colocar defeito na conversa do outro. Sou uma pessoa comum. Quando eu achar que devo fazer perguntas, vou fazer perguntas. Quando eu colocar alguma coisa errada, eu vou colocar errado e não vou me indispor de aprender, não”, finalizou.

