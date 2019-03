Os detalhes do aniversário de 40 anos de Juliana Paes

Parece inacreditável, mas Juliana Paes acaba de fazer 40 anos! E, como não poderia deixar de ser, a atriz comemorou a data especial em grande estilo, na última terça-feira (26).

Reunindo amigos e familiares em um restaurante do shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, Ju celebrou seu aniversário com um vestido branco de botões e mangas longas. Completando o look, a meia calça preta e os escarpins também brancos davam um ar sexy e jovial.

E, se tratando da atriz, o que não falta é juventude e disposição! Animada, ela não tirou o sorriso do rosto enquanto era parabenizada e posava ao lado dos convidados.

Além do marido Carlos Eduardo Baptista e dos filhos Pedro, de 8 anos, e Antônio, de 5, ela recebeu o carinho de diversos colegas globais, que compareceram em peso. Foram inúmeros cliques ao lado de Flávia Alessandra, Deborah Secco, Marina Ruy Barbosa, David Brazil, Angélica e Luciano Huck, entre outros.

Em seu Instagram, a atriz ainda postou uma montagem em que aparece ao lado de sua versão criança. “O que eu diria a mim mesma se pudesse me encontrar no passado? Primeiro diria, obrigada menina! Obrigada por ter permanecido em mim até hoje, por estar tão viva aqui dentro achando graça de qualquer bobagem e gostando tanto de sorrir como você sempre amou!”, escreveu ela.

Atualmente, Juliana Paes está prestes a estrear como Maria da Paz, protagonista de ‘A Dona do Pedaço’, a nova novela das 21h.

Confira a seguir a galeria de fotos da festa:

