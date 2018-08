Flávia Alessandra posta foto antiga e fãs a confundem com a filha

Em clima de nostalgia total, a atriz Flávia Alessandra, 44 anos, resolveu compartilhar uma foto em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (30) que intrigou seus seguidores.

No clique, a artista aparece em sua época de adolescência, com 14 anos, e a semelhança com sua filha mais velha, Giulia Costa, 18 anos, impressionou os internautas.

“Quando vi, pensei que fosse a Giulia”, comentou um dos seguidores. Na foto, Flávia aparece com cabelos castanhos e um rosto bem similar ao de Giulia, que também é atriz.

Giulia é filha do seu seu ex-companheiro Marcos Paulo. Atualmente, Flávia está casada com o apresentador Otaviano Costa , e eles têm uma filha chamada Olívia Costa.

Confira o clique:

Ahhh meus 14 aninhos…#tbt A post shared by Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalereal) on Aug 30, 2018 at 7:12am PDT

