Seguidora pede ajuda e Sabrina Sato responde no Instagram

Sabrina Sato surpreendeu ao responder um pedido de uma seguidora no Instagram na última quarta-feira (27). Mikaella Ribeiro, fã da apresentadora, aproveitou um post dela para pedir ajuda para sua irmã grávida.

A foto publicada por Sabrina trazia uma homenagem a três aniversariantes do dia 27 de março: Xuxa, João Vicente e Gominho. Mas, nos comentários, em meio a tantos elogios e pedidos de fãs, um comentário chamou a atenção da mãe de Zoe:

“Minha irmã descobriu uma gravidez agora, ela está de 33 semanas, a gravidez dela é de muito alto risco, pelo fato dela ser muito obesa. A neném está pra nascer a qualquer momento pelo risco da gravidez. E ela não tem roupinhas nenhuma. Estamos tentando doações com as pessoas, mas elas não estão doando, só estão a venda, e não temos dinheiro pra poder comprar as coisinhas, pq realmente ela não tem nada. Se vc tiver algumas roupinhas que não serve na sua neném, poderia nos doar?”, escreveu Mikaella.

Logo em seguida, Sabrina Sato respondeu a seguidora: “dá parabéns para sua mana e já vou separar tudo pra ela sim. Me manda por e-mail fazendo favor pra gente combinar“.

Feliz da vida, a seguidora agradeceu a atitude de Sabrina e respondeu: “Deus te abençoe! Não sabe o tanto que vai nos ajudar”.

O belo e inusitado gesto da artista chamou a atenção de seus fãs, e logo veio uma enxurrada de comentários positivos. “Você é fada. Parabéns pela atitude”, escreveu uma fã, “você tem um coração puro e encantador, suas atitudes de sempre ajudar o próximo me encanta”, disse outro.

Linda atitude, não é? 🙂