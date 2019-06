O que a Lua Nova de Gêmeos reserva para os signos nesta semana

O mês de junho começa com a Lua nova no signo de Gêmeos, o que, de modo geral, favorece a comunicação e quebra de rotinas. Mas o fenômeno também tem seus efeitos secundários, influenciando cada signo de modo particular. Confira a seguir como ele afetará o seu:

Áries

Está com muita vontade de viajar? É compreensível. A Lua Nova do começo do mês, em Gêmeos, vai deixar você ansiosa por aventuras. Para completar, Júpiter, o planeta da sorte, entra em sintonia com Mercúrio, o astro das viagens, expandindo sua curiosidade e o desejo de conhecer o mundo. Mantenha o foco na organização, evitando assim que detalhes como local do hotel ou horário do voo causem confusão.

Touro

O mês é ótimo para as finanças. Nos primeiros dias, a Lua nova em Gêmeos ilumina sua casa de lucro, indicando que receberá um aumento ou uma proposta de emprego. Fique atenta a contratos, pois a posição de Netuno em relação à Lua pode provocar pequenas complicações se houver detalhes mal explicados.

Gêmeos

A Lua nova do começo do mês no seu signo é um presente de aniversário. Com Júpiter na casa dos relacionamentos, ela agirá como cupido. Talvez

você assuma um compromisso amoroso ou profissional. Um novo trabalho exigirá muitas habilidades e, graças a Mercúrio, deve reverter em dinheiro, mas evite gastos desnecessários, pois surgirão contas inesperadas na primeira quinzena.

Câncer

Na Lua nova do começo do mês, você terá tempo para refletir sobre seus comportamentos e avaliar quais a levaram à posição atual. Mas mantenha ainda seus planos em segredo e evite tomar como verdade qualquer informação que aparecer. Netuno em ângulo ruim com a Lua torna difícil separar ficção e realidade. Portanto, ao desconfiar de algo, investigue profundamente.

Leão

Agitação é a palavra de ordem. Festas, jantares, encontros com amigos. Tudo deve acontecer na primeira semana, com a Lua nova impulsionando seu lado social. Aproveite para sair da bolha e interagir com pessoas diferentes. É possível que surjam até alguns eventos de trabalho, que lhe permitirão conhecer gente importante.

Virgem

Espere por notícias empolgantes na carreira. A Lua nova do começo do mês sugere que entrevistas para posições interessantes devem surgir. Estude bem cada oferta e investigue a empresa e os detalhes da vaga, pois Netuno, em ângulo complicado com a Lua, provocará confusões na comunicação. Júpiter, o planeta da sorte, em sintonia com a Lua, indica que você terá o apoio da família seja qual for sua decisão.

Libra

A Lua nova do começo do mês despertará a vontade de viajar, e a oportunidade deve surgir, mas para lidar com temas profissionais. Mesmo assim, sair da rotina lhe fará bem. Afinal, a carreira irá exigir muito de você a partir de agora e pelos meses seguintes. Você terá que tomar várias decisões. Portanto, aproveite qualquer momento de descanso e relaxamento. Se puder, hospede-se em um hotel confortável, com spa.

Escorpião

Quando o assunto é dinheiro, saber negociar é essencial. Se você não se sentir pronta para isso, reserve um tempo para se preparar. Analise a questão de todos os lados e dedique-se a fundo ao tema. Netuno em ângulo desfavorável com a Lua nova, logo no começo do mês, complica a situação. Se precisar de esclarecimentos, peça a ajuda de um conselheiro financeiro ou advogado.

Sagitário

Você é um espírito livre, mas consegue enxergar com clareza as vantagens de ter um bom companheiro para chegar a certos lugares. Com Júpiter, seu regente, perto da Lua nova do começo do mês, você deve parar para analisar essa parceria. A posição de Netuno sugere que vocês terão que discutir alguns detalhes. Afinal, embora você não goste de acordos contratuais, tudo indica que seu par vai insistir em firmar um. Encare isso como a oportunidade de vocês alinharem as expectativas. Vênus avisa que a comunicação será a ferramenta-chave para fazer dar certo.

Capricórnio

No trabalho, os projetos estão aumentando, mas a demanda crescente a deixará feliz. Ao ser procurada por novos clientes e negócios, avalie bem os contratos, pois Netuno causará confusão nas comunicações. Se necessário, procure um conselheiro.

Aquário

A Lua nova do começo do mês traz amor, favorecendo quem busca uma paixão. As comprometidas também viverão momentos incríveis a dois. Chegarão a pensar até em morar com o par ou aumentar a família. Vênus, que não orbita sua casa do amor desde o ano passado, irá iluminar esse setor a partir do dia 8, ampliando seu carisma. Invista em mudanças no visual. Pinte ou corte o cabelo e compre roupas novas.

Peixes

Tem algum problema familiar lhe preocupando? A Lua nova será o momento de caminhar para uma solução. Se está se sentindo distante de seus parentes, busque se reconectar com eles. Não hesite em demonstrar seu amor. Caso esteja em vias de comprar algum imóvel, certifique-se de avaliar todos os reparos que poderão ser necessários antes de fechar o negócio.

