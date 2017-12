Kate Middleton usa coroa favorita de Lady Di em evento

A duquesa Kate Middleton, é conhecida por usar itens básicos e clássicos com muita elegância. Já foi flagrada diversas vezes com itens de lojas de departamento, como a inglesa Topshop e a espanhola Zara. Entretanto, quando ela decide colocar as joias para jogo, há um grande acontecimento.

Foi o caso da última terça-feira (5), durante a recepção diplomática no Palácio de Buckingham. Ela usou a tiara Lover’s Knot — a preferida de Lady Di.

A deslumbrante coroa do tesouro da realeza foi um presente de casamento da Rainha Elizanbeth II para Diana. O acessório foi confeccionado para a avó da rainha Mary, princesa Augusta, que se casou com o primeiro duque de Cambridge (que é o título de William). Por isso, hoje ela faz parte de um acervo acessível à Kate Middleton.

Veja os registros: