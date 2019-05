5 benefícios do óleo preferido de Kate Middleton

Referência fashion de muitas mulheres, a duquesa Kate Middleton também chama a atenção por sua beleza. E é por isso que, sempre que a esposa de William revela algum tipo de truque, as fãs da realeza logo ficam atentas para seguir a dica.

Segundo reportagem do jornal US Weekly, Kate afirmou ser fã dos óleos faciais, mais especificamente do óleo de rosa mosqueta. A duquesa é fã do óleo da marca neozelandesa Trilogy, 100% natural. Segundo a marca, é vendido um frasco do óleo a cada 20 segundos, sendo que cada um custa 54 dólares e a marca entrega no Brasil.

À publicação, ela disse ter abusado do produto durante a gravidez de Charlotte, para manter a pele hidratada. Mas será que o óleo é realmente benéfico?

O produto, também conhecido como rosa canina e rosa selvagem, é rico em vitaminas, propriedades antioxidantes e ácidos graxos essenciais. Ele alivia inflamações (principalmente em caso de acne) e é ótimo para evitar estrias se aplicado no corpo. Segundo a marca Dokmos Cosméticos, fabricante do produto, ele pode ser usado duas vezes ao dia e é recomendado o uso à noite.

Confira 5 benefícios do óleo de rosa mosqueta:

Antienvelhecimento : Ele é rico em vitamina A, famosa pelo combate às rugas. Além disso, o óleo ajuda na produção de colágeno, pois possui moléculas tão pequenas que o permitem penetrar nas camadas mais profundas da pele.

: Ele é rico em vitamina A, famosa pelo combate às rugas. Além disso, o ajuda na produção de colágeno, pois possui moléculas tão pequenas que o permitem penetrar nas camadas mais profundas da pele. Hidratante : O óleo é rico em ômega 6 e 9, o que garante que uma pequena quantidade de produto é suficiente para manter a pele impecável.

: O é rico em ômega 6 e 9, o que garante que uma pequena quantidade de produto é suficiente para manter a pele impecável. Combate poluentes : Por ter um alto nível de antioxidantes, ajuda a criar uma barreira protetora para a pele, desta forma ela fica protegida contra poluição e até raios UV.

: Por ter um alto nível de antioxidantes, ajuda a criar uma barreira protetora para a pele, desta forma ela fica protegida contra poluição e até raios UV. Combate cicatrizes e eczema : Além de melhorar a permeabilidade da pele, o óleo acelera sua regeneração e flexibilidade. Por isso o óleo ajuda no combate a cicatrizes de acne e estrias.

: Além de melhorar a permeabilidade da pele, o acelera sua regeneração e flexibilidade. Por isso o ajuda no combate a cicatrizes de acne e estrias. Trata queimaduras: Em diversos países da Europa, o óleo é utilizado como principal ativo no tratamento de queimaduras, por conta de seu alto teor de ácidos graxos, vitamina C e ácido transretinóico.

Confira opções de onde comprar o óleo de rosa mosqueta:

Óleo de Rosa Mosqueta Dokmos 10ml – R$ 9,99* Desodorante Weleda Rosa Mosqueta 100ml – R$ 53,90* Óleo de Rosa Mosqueta Epilê 10ml – R$ 19,29* Laszlo Óleo de Rosa Mosqueta 15ml – R$ 74,00*

*Preços consultados em maio de 2019, podendo sofrer alterações

Leia mais: Manicure inventa jeito inusitado de trabalhar e viraliza na internet

+ O ‘sereio’ do Instagram que tem o cabelo irritantemente lindo