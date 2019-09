O truque da Rainha para memorizar nomes

A Rainha Elizabeth está com 93 anos e já encontrou pessoalmente um terço dos britânicos, de acordo com pesquisa da YouGov – é muita gente! Mas nada de trocar os nomes dos súditos por aí! Mesmo com a idade ela consegue decorar os nomes de cada uma das pessoas com quem conversa e tem um truque bem esperto para isso.

De acordo com a escritora Julia Donaldson, a técnica da Rainha é destacar duas palavrinhas sobre a biografia da pessoa com um marca texto – igual fazemos quando estamos estudando.

“Me contaram que a Rainha vai até as biografias com um marcador amarelo e apenas duas palavras são destacas”, contou Donaldson ao site Whimn. “Então, quando você é chamado, um funcionário mostra as palavras a ela”, completou. Dessa forma, a Rainha consegue se lembrar do nome e de uma pequena biografia sobre pessoa que está cumprimentando.

A escritora ainda revelou como foi seu encontro com a Rainha. “Eu fiz minha pequena reverência e ela disse, ‘Ah, então você é uma escritora… Você é muito popular…’. Eu saí de lá pensando, ‘Escritora/Popular…’, essas devem ter sido minhas duas palavras”, lembrou.

Além disso, Donaldson revelou que a monarca repete o processo com cerca de 75 pessoas a cada sessão de encontro. Haja memória!

