O quarto de brinquedos de Rafinha Justus

Ticiane Pinheiro compartilhou em seu Instagram um momento super fofo de diversão ao lado de sua filha Rafaella Justus, de 10 anos. Nas imagens, a apresentadora aparece brincando com a garotinha em um quarto cheio de brinquedos. “Brincando de Peppa Pig com Rafinha”, escreveu ela nos stories, no domingo (1).

Mais tarde, Ticiane postou mais uma foto, dessa vez da Rafinha com a tia e a prima. “Arrumamos companhia”, escreveu. Nos cliques, dá para notar a abundância e a diversidade de brinquedos para garantir a diversão da filha de Roberto Justus. Confira:

Rafinha Justus brincando em seu quarto na companhia da tia e da prima

Há cerca de 2 meses, Ticiane deu à luz sua segunda filha, Manuella, fruto de seu relacionamento com o jornalista César Tralli. No mês passado, a apresentadora compartilhou um clique com as duas filhas e falou sobre a adaptação com as duas crianças em casa.

“Ser mãe de duas meninas e ainda com idades tão diferentes é desafiador. Enquanto dou de mama para Manu, Rafinha quer que eu conte histórias e quando estou brincando de boneca com a Rafa, Manu chora que quer mamar”, contou.

