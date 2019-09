As “enfermeiras” famosas de Heloisa Périssé

Heloisa Périssé foi diagnosticada com um tumor nas glândulas salivares aos 52 anos e passou por um procedimento cirúrgico recentemente. Agora, ela segue em tratamento contra a doença.

Nesta segunda (2), ela esteve no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para mais uma etapa de medicação. Suas amigas Claudia Raia, Ingrid Guimarães e Maria Clara Gueiros foram demonstrar apoio a Heloisa.

Em sua conta no Instagram, Périssé disse que estava com as “suas enfermeiras”, e as quatro apareceram sorridentes na foto. Miguel Falabella brincou.””Quando o enfermeiro chegar, vai botar a mulherada toda pra correr. São Miguel já está na causa!”.

Veja a foto abaixo:

