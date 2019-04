Veja as primeiras fotos da nova residência de Meghan e Harry

Meghan Markle e o Príncipe Harry estão prontos para a chegada do bebê real. A nova residência do casal em Frogmore Cottage – cerca de quarenta quilômetros ao oeste de Londres – teve a reforma finalizada e as primeiras fotos já circulam pelos sites internacionais.

A casa de cinco quartos passou por uma reforma que durou seis meses, transformando-se em um lar perfeito (e um tanto quanto humilde para os moldes da realeza). Nas fotos é possível observar janelas modernas, um telhado escuro, fachada branca e um belo jardim na entrada.

Além disso, o imóvel contém um “piso flutuante”, perfeito para yoga, e foi inteiro pintado com tinta não-tóxica – ideal para a chegada de um bebê. A casa combina os estilos inglês e californianos.

Meghan e Harry se mudaram do Palácio de Kensington recentemente. “Eles vão gostar muito mais de Windsor”, disse uma amiga da família. “Eles se sentiam claustrofóbicos onde estavam no Palácio.”

Pessoas próximas ao casal afirmam que eles estão dando os últimos toques na residência, incluindo estantes construídas em alcovas, uma cozinha e sala de jantar customizadas, onde Harry pretende “fazer algo divertido”.

A mudança representa uma grande mudança de estilo de vida e uma fuga dos limites do Palácio de Kensignton. Mudar-se para Windsor – onde também fica localizado o Castelo de Windsor, moradia da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip – “é realmente saudável”, afirma outro amigo de longa data da família.

“Sem vizinhos que sejam todos da família ou do pessoal [no Palácio de Kensington], eles agora terão o que querem”

