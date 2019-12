O look de 23 mil reais de Paolla Oliveira

Paolla Oliveira já se despediu da estilosa Vivi Guedes, mas continua tão luxuosa quanto à sua personagem em A Dona do Pedaço. A atriz posou com um conjunto deslumbrante da Gucci na última segunda-feira (2) e surpreendeu os fãs com sua beleza.

Eleita uma das personalidades de 2019, Paolla não poupou agradecimento à personagem e escolheu um look valioso para receber o prêmio.

Além do estilo do conjunto, o valor do look grifado também ganhou destaque, já que a combinação custa R$ 23 mil. Só o blazer sai por cerca de R$ 16.795,00! Já a calça é um pouco mais barata, comparada à peça de cima, mas ainda custa um preço alto: R$ 6.330,00.

É muito luxo, não é mesmo?

