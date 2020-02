“O fim do namoro de Caio com Giane vai deixá-lo mais ácido”, revela Thiago Amaral à CONTIGO! Online

Thiago Amaral não mede esforços para ir atrás do que quer

Foto: Sergio Baia

Ele começou com um papel apagado na novela Sangue Bom: era apenas o câmera do Luxury. Contudo, o talento deste gaúcho foi se destacando e hoje ele já possui um papel fundamental na trama de Maria Adelaide Amaral e Vincente Villari. Aos 29 anos, o personagem de Thiago Amaral não só conquistou o coração de Giane, interpretada pela atriz Isabelle Drummond, como também o coração do público. Em entrevista exclusiva à CONTIGO! Online, o ator falou sobre o personagem, a carreira e o amor.

“Estou muito agradecido, a responsabilidade que estão me passando é incrível. O Caio começou como câmera e cresceu. Mudou-se para a casa verde, começou a namorar a Giane e até ganhou um pai, que é o Tato Gabus Mendes, um ator incrível”, contou Thiago, não escondendo a felicidade por ver a evolução do seu personagem.

O FUTURO DE CAIO

Thiago Amaral revelou que ainda podemos esperar muitas surpresas para o Caio. Ao decorrer dos acontecimentos, ele vai acabar perdendo um pouco do seu lado meigo e gentil, qualidades bastantes características do personagem. “Tem muita coisa para acontecer. A trama vai dar uma reviravolta quando Giane terminar o namoro com Caio. Ele vai começar a ter umas reações diferentes do que vem tendo. O personagem vai ficar mais ácido”, contou.

Apesar das reviravoltas, o ator afirmou que tem muita coisa da sua própria personalidade no personagem. “Assim como ele, eu sou uma pessoa que corre muito atrás das coisas que eu quero. Um exemplo foi a minha mudança de Porto Alegre para cá [o Rio de Janeiro]”. Além de possuir a determinação de Caio, o ator também é bastante parecido quando o assunto é amor. “Quando eu estou apaixonado, não meço forças para mostrar o que eu quero. Como Caio, que sempre faz de tudo, eu também sou muito dedicado”, revelou o ator que, para a tristeza das meninas, namora há 2 anos.

VONTADE DE SER ATOR

A vontade de virar ator começou desde pequeno. Nascido em Porto Alegre, Thiago sempre fez teatro na escola antes de decidir que realmente iria prestar vestibular para de Artes Cênicas na UFRGS. “Cursei até o quinto semestre, quando resolvi vir para o Rio de Janeiro fazer a Oficina de Atores da TV Globo”, contou o ator que é formado em Publicidade e Propaganda.

PRIMEIRA NOVELA: REBELDE

Thiago já fez várias participações em programas, mas a primeira grande oportunidade surgiu em 2012. Ele foi escalado para viver o vilão Miguel, na segunda temporada da novela teen Rebelde, da emissora Record. “Foi uma experiência sensacional, foi a minha primeira experiência com uma empresa de grande visibilidade”, contou o ator que não esquece o carinho que recebeu dos fãs. “Eu devo muito as pessoas que gostavam da novela [Rebelde], muitos deles me acompanham até hoje nas redes sociais. Eles são fieis não só ao personagem, mas como são fieis ao ator também”, revelou.

Para Thiago, foram dos frutos do personagem Miguel que surgiu o convite para a participação especial na novela Lado a Lado como Gustavo e, consequentemente, a oportunidade de viver Caio. “Eu fiquei muito surpreso, não imaginava que Miguel fosse dar essa repercussão. Estou muito feliz”, concluiu.