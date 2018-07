O ensaio pré-casamento de Camila Queiroz e Klebber é de tirar o fôlego

Juntos na vida real, os atores Klebber Toledo, 32 anos, e Camila Queiroz, 25 anos, causaram burburinho nas redes sociais depois de divulgarem algumas fotos de seu ensaio fotográfico pré-casamento em Jericoacoara, no Ceará. O ensaio é belíssimo, com uma sensualidade elegante.

Os dois casaram apenas no civil em Ribeirão Preto, cidade natal de Camila. Agora, vão realizar uma cerimônia religiosa prevista para agosto, no Ceará. O dia contará com até 300 convidados, mas até lá, o casal posou para um ensaio de tirar o fôlego.

Saiba tudo: A primeira foto do convite de casamento de Camila e Klebber

O fotógrafo responsável pelas imagens foi Rodrigo Sack e a atriz Camila Queiroz compartilhou alguns cliques em seu perfil no Instagram para seus seguidores.

Em uma das fotos em que os dois estão juntos – bem abraçadinhos por sinal – a atriz mencionou na legenda uma canção da Sandy, chamada “O sol”.

“Casal fofo”, “Amei a foto, amei a legenda, amei tudo, lindos!” e “Sejam felizes juntos”, foram alguns dos comentários dos internautas.

Confira mais algumas fotos do ensaio fotográfico:

