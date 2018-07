A primeira foto do convite de casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz, de 25 anos, e o ator Klebber Toledo, 32 anos, enviaram seus convites de casamento para seus amigos e familiares. Os artistas já são casados desde junho, quando fez uma cerimônia civil íntima em Ribeirão Preto, onde Camila nasceu.

A reunião do mês passado contou com 200 convidados. No entanto, desta vez, o casal fará uma comemoração ainda maior. Entre os convidados para a festa, a influenciadora digital Camila Coelho compartilhou o convite da festa em seu Instagram: “Muito feliz por vocês pombinhos”.