Em uma pequena cerimônia realizada neste sábado, 16, os atores Camila Queiroz e Klébber Toledo se casaram no civil. O enlace aconteceu em Ribeirão Preto, cidade natal da noiva, e contou a com a presença da atriz Isabelle Drummond, que foi uma das celebrantes e fez um discurso em homenagem aos noivos.

Foram convidados somente familiares e amigos mais próximos do casal, que reuniu cerca de 200 pessoas. Além da troca de alianças, o casal também compartilhou seus votos.

Klébber se emocionou ao agradecer a noiva em sua declaração: “desde a primeira vez que eu te vi, amor, tive certeza que era você. Obrigado por todo dia me fazer uma pessoa melhor. Te amo, te amo, meu amor, quer casar comigo ainda?”, perguntou. Ao que Camila prontamente respondeu: “Já casei”. Já atriz, em seus votos falou sobre a rotina do casal e não poupou elogios ao noivo. “Você cuida de mim, você cuida da nossa casa, das nossas filhas…Você é o homem mais incrível do mundo e eu a mulher mais feliz por estar casando com você”.

A celebração religiosa acontece no próximo dia 8 de agosto, em Jericoacoara, no Ceará.