Natália do Vale e Letícia Spiller fazem as pazes após briga

Natália do Vale perdeu a paciência após esperar seis horas para gravar uma cena com Letícia Spiller

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Agora está tudo bem! Pelo menos aparentemente. Mas Letícia Spiller e Natália do Vale protagonizaram um barraco daqueles na terça, 17 de novembro, em Búzios (RJ). E olha que não era cena da novela “Viver a Vida”, na qual fazem as amigas quase irmãs Betina e Ingrid. O fato, porém, é que as duas brigaram feio nos bastidores da trama. O motivo seria um atraso de seis horas da loira para as gravações.

Passada uma semana do tititi generalizado, a assessoria de imprensa da Globo minimizou o escândalo informando de que houve apenas um desencontro de informações sobre a hora que Letícia deveria chegar para participar de suas cenas.

Seja como for, não era a primeira vez que Letícia se atrasava, deixando a produção da novela e os colegas preocupados e irritados. O último atraso foi a gota d’água para que a colega Natália perdesse a paciência e soltasse o verbo.

Após tamanha espera, ela teria reclamado com a produção dizendo que não iria mais tolerar a demora da ex-paquita, pois “ninguém ali era palhaço”. Segundo fontes de TITITI, Letícia teria chegado naquele instante e, ao saber que estava sendo motivo de reclamações, foi tirar satisfação com Natália. A morena, por sua vez, não fez a mínima questão de esconder que era ela mesma quem havia começado a protestar contra os atrasos da loira. Alteradas, as duas teriam trocado alguns xingamentos dos mais pesados.

De acordo com nossa fonte, a produção acalmou os ânimos e advertiu Letícia. Mas, revoltada, ela rebateu dizendo que não era a única que se atrasava para as gravações, caiu no choro e até ameaçou deixar a novela de vez. “Com quem eu tenho que falar? Com Manoel Carlos? Eu não estou aqui para ser humilhada”, gritou aos prantos, segundo contou um profissional da Globo que assistiu à cena.

Após serem apaziguadas pelos produtores, as atrizes fizeram seu trabalho. No final, Letícia e Natália já se falavam, ainda que com certo distanciamento. Procurada por nossa reportagem, a assessoria de Letícia não negou a confusão, mas informou que ainda não havia tido tempo para conversar com a atriz para esclarecer os fatos. A de Natália não deu qualquer retorno. Para o jornal carioca Extra, Letícia negou a briga, contudo justificou: “Está tudo errado desde o início. Os atrasos acontecem com todos, com atores e com a produção e eu não vou pagar sozinha.”

Segundo um produtor da emissora, que teria participado de trabalhos anteriores com Natália, a atriz tem um temperamento forte. “Em Páginas Vida (2006), também de Maneco, houve uma atriz novata que se sentiu constrangida ao contracenar com a Natália, por não ter uma trajetória artística reconhecida”, lembrou, referindo-se a Grazi Massafera, que estreava em novelas ali.