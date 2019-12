Nasce quarta bisneta de Silvio Santos, Luiza – conheça a pequena

Silvio Santos ganhou mais uma bisneta nesta terça-feira (4). Vivian Abravanel, neta do apresentador, deu vida para a mais nova integrante da família, Luiza, que ocupa o título de 4ª bisneta do dono do Baú. A empresária, que tem uma marca de pijamas com o irmão, o apresentador e ator Tiago Abravanel, é casada com Rafael Erdei. Vale lembrar que Vivian e Tiago são filhos de Cintia Abravanel.

Tiago Abravanel usou as suas redes sociais para celebrar o nascimento da sobrinha. Com a bebê no colo, ele escreveu na legenda: “Minha princesa Luiza chegou pra comandar esses meninos!!! Que emoção😍🙏🏻 Parabéns papai @rafaelerdei e meu amor @vivian_abravanel por nos darem essa tão aguardada paixão! Saúde, Amor, Paz e Alegria Luli! O tio te ama muitoooo!!!”, comemorou o tio coruja.

Os seguidores do apresentador também deixaram comentários de celebração pelo nascimento de Luiza. “Que Papai do céu abençoe e ilumine Luiza e toda essa familia linda!”, escreveu uma fã de Tiago. “Parabéns família Abravanel por mais essa joia”, disse outra internauta.

Além de Luiza, Silvio também é bisavô de Miguel e Davi, filhos de Ligia Abravanel, e Matheus, filho primogênito de Vivian.

Leia mais: Fotos flagram Silvio Santos emocionado ao ver o mais novo neto

+ Ex-assistente-mirim de Raul Gil morre aos 17 anos

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente