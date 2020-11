Morre Seu Francisco, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, aos 83 anos

Francisco José Camargo, pai dos sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, morreu nesta terça-feira (24), aos 83 anos. Ele estava internado há 14 dias em um hospital de Goiânia.

Conhecido como Seu Francisco, ele tornou-se um ícone do cinema brasileiro em 2005, através do filme 2 Filhos de Francisco. Na época, o longa atingiu o feito de agradar mesmo àqueles que pouco se importavam com a dupla sertaneja.

Com sensibilidade e produção afiada, o filme comandado por Bruno Barreto conseguiu entregar ao público uma história que fala sobre as dores e os sonhos do Brasil rural. A primeira metade da trama mostra a família Camargo, comanda por Seu Francisco (Ângelo Antônio) e Dona Helena (Dira Paes), batalhando pela sobrevivência no interior de Goiás e reflete a realidade de milhões de brasileiros que são pouco valorizados no cinema nacional.

Despedida

“Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna”, escreveu Zezé no Instagram, junto a uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai.

“Em nosso último encontro, semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente… no último abraço que dei em meu velho, foi como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir”, lamentou Luciano. O cantor testou positivo para Covid-19 e está isolado.