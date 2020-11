Com vídeo hilário, Netflix anuncia contratação de Bruna Marquezine

Netflix e Bruna Marquezine pegaram todo mundo de surpresa nesta segunda-feira (23). Através de um vídeo cômico e bem misterioso, foi anunciado que a atriz é a mais nova contratada da plataforma de streaming.

Usando a técnica de deep face, Bruna “entrou” em diversas atrações da Netflix e interagiu com personagens. Também fez piada com outras contratações recentes da empresa: Bruno Gagliasso e Maísa.

O vídeo mostra Bruna sonhando, numa pegada bem surreal. De início, não fica claro se a contratação não passa de uma grande brincadeira. No passado, personalidades como Xuxa e Palmirinha apareceram em comerciais da Netflix, mesmo sem serem contratadas como parte do portfólio de talentos. Porém, ao final do vídeo de Bruna surge o aviso: “Não é um sonho. Ela chegou”.

Em nenhum momento foi revelado o que a “nova funcionária da firma” irá fazer por lá. Um reality show? Uma série? Um filme? Não há pistas.

Assista ao vídeo de Bruna Marquezine para a Netflix: