Porta dos Fundos faz vídeo machista sobre vereadora curitibana

Conhecidos pelas críticas sociais bem humoradas e alfinetadas que não poupam ninguém, o Porta dos Fundos tem arrancado mais reprovações que risadas com seu último vídeo.

Postada neste domingo (22), a esquete protagonizada pelo ator Joel Vieira traz o que, supostamente, era para ser uma sátira ao conservadorismo de fachada da ala direita da política brasileira.

Porém, os quase três minutos de duração do vídeo logo se transformam em uma enxurrada de machismo, com insinuações de que, para se eleger, a vereadora fictícia teria tido relações sexuais com líderes e figurões do partido.

E não demorou para que, graças à menção do Partido Novo e do fato dela ter sido a vereadora mais votada da capital paranaense, associassem Yollanda, personagem de Joel, com uma candidata real das eleições do estado: Indiara Barbosa, que, de fato, é filiada ao Novo e foi a primeira mulher a ser a mais votada na Câmara de Vereadores de Curitiba.

A própria Indiara se manifestou sobre o vídeo, lamentando que o tipo de associação entre sucesso feminino e favores sexuais feito pelo Porta dos Fundos. “Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada”, escreveu a vereadora.

Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. https://t.co/BOyhaBOv9G — Indiara Barbosa (@IndiaraNOVO) November 22, 2020

Deixando de lado possíveis diferenças partidárias e ideológicas, mulheres se manifestaram no Twitter, repudiando a esquete. “Não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos. Melhorem muito”, comentou uma usuária da rede.

Que nojo

Que vídeo machista

Eu não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos.

Melhorem muito. — Amanda Schneider (@oimandyoi) November 23, 2020

Que vídeo horrível, machista e misógino!

Não conheço a vereadora em questão, estou longe de ser fã do Partido Novo, mas achei uma apelação desnecessária!

Melhorem, estão tão ruins quanto os bolsominions! — Manuela Sampaio (@manusampaio) November 23, 2020

Figuras como a deputada federal Tabata Amaral (PDT), a antropóloga Débora Diniz e o movimento Sleeping Giants, que trabalha contra o financiamento do discurso de ódio e fake news, também fizeram coro às críticas.

“Ao nomear ‘vereadora mais votada de Curitiba’, o vídeo do Porta dos Fundos desliza do humor para a paródia misógina sobre uma mulher. Não é preciso aliança política ao partido da vereadora para estranhar a vulgaridade do vídeo”, disse Débora.

Uma das coisas mais suprapartidárias q existem no Brasil é o machismo. Seja você de esquerda ou direita, não há graça nenhuma em uma piada q insinua q uma mulher só foi eleita usando seu corpo. Esperamos que o @portadosfundos reveja sua postura. Toda solidariedade à @IndiaraNOVO! — Tabata Amaral 🇧🇷 (@tabataamaralsp) November 23, 2020

Ao nomear “vereadora mais votada de Curitiba”, o vídeo do Porta dos Fundos @portadosfundos desliza do humor para a paródia misógina sobre uma mulher. Não é preciso aliança política ao partido da vereadora para estranhar a vulgaridade do vídeo. — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) November 23, 2020

O machismo é um discurso de ódio presente em todo o espectro político, o vídeo do @portadosfundos é machista e errou ao associar a eleição de uma mulher ao seu corpo, isso não tem graça alguma. Toda solidariedade as mulheres que fazem política no Brasil!✊🏽🙋🏽‍♀️ — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) November 23, 2020

Dada a repercussão, o Porta respondeu o tweet de Indiara, a parabenizando pela vitória e alegando que a personagem Yollanda existe há 9 anos e é uma “criação de ficção e humor” que “explora sua sexualidade livremente”. Posteriormente, a produtora declarou reconhecer que o vídeo não condiz com seus valores e o retirou do ar.

@IndiaraNOVO, essa personagem de fato não é você. Yollanda é uma criação de ficção e humor que existe há 9 anos e, dentro do seu universo, explora sua sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela vitória! — Porta dos Fundos (@portadosfundos) November 23, 2020

