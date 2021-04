Após batalha contra o câncer, atriz de Harry Potter morre aos 52 anos

Helen McCrory morreu nesta sexta-feira, 16, vítima de um câncer, aos 52 anos. A estrela de Hollywood é conhecida pelos filmes: ‘Harry Potter’ (interpretando a mãe do personagem Draco Malfoy), ‘007: Operação Skyfall’ e ‘Peaky Blinders’. A atriz faleceu ao lado de amigos e familiares, de acordo com o marido, o ator Damian Lewis.

O companheiro de Helen usou as redes sociais para dar a triste notícia da morte da atriz. “Estou com o coração partido em anunciar que, após uma batalha heróica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor de amigos e familiares.”

Helen e o marido são pais de Manon, de 14 anos e Gulliver, de 13. A atriz era responsável por um projeto de caridade chamado Prince’s Trust, junto com seu marido. No mês passado eles chegaram a dar uma entrevista no programa Good Morning Britain sobre a iniciativa.

O projeto tem o intuito de alimentar profissionais da linha de frente da Covid-19, Helen contava com a ajuda dos filhos na causa social. A profissional tinha 28 anos de carreira e chegou a atuar em mais de 30 filmes, venceu o prêmio Bafta em 1997 pela atuação no filme Streetlife. Sua série mais recente foi da HBO His Dark Materials.

Em 2007, ela se casou com a estrela de ‘Era Uma Vez em Hollywood’, Damian Lewis. Eles se conheceram durante uma apresentação em Five Gold Rings no Almeida Theatre de Londres em 2003.