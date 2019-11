Monica e Chandler juntos no Instagram

“Adivinha com quem almocei hoje… EU SEI! Poderia estar mais feliz? #amigosdeverdade”, assim a atriz Courtney Cox postou há pouco na sua conta do Instagram, ao lado de Matthew Perry. Os dois interpretaram Monica e Chandler, um dos casais mais adorados na série Friends. De quebra a atriz Lisa Kudrow, que fez Phoebe comentou: “Sorte, Sorte, #gentebonita”

Os fãs foram à loucura, como sempre quando o elenco brinca com os reencontros. Os dois, no entanto, não estão muito rapidamente reconhecíveis, especialmente Perry, que chamou a atenção da imprensa americana essa semana por ter envelhecido e engordado bastante. O ator luta há anos contra a dependência de remédios e foi visto recentemente, em Los Angeles, sem se importar muito com o visual.

Mês passado, Jennifer Aniston estreou no Instagram com uma selfie do elenco reunido. Muitos acharam que a foto era antiga, mas a atriz desmentiu isso para a apresentadora Ellen. “Foi muito recente. É mais difícil reunir com os rapazes, David (Schwimmer) mora em Nova York… mas nós meninas somos ótimas em ficar em contato”, ela disse.

Leia também: Helena Bonham Carter: Médium ajudou a contatar princesa Margaret

+ Mulheres repaginam futuro de 007

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?