Matthew Perry, o Chandler de Friends, vive isolado em quarto de hotel

Matthew Perry, ator que interpretava ‘Chandler’ em Friends, está vivendo há meses em um quarto de hotel, segundo o portal norte-americano Radar Online. De acordo com a publicação, ele está hospedado em uma cobertura de US$ 7 mil por noite no hotel Big Apple.

Segundo um funcionário do hotel, apesar de Perry já ter ido para a reabilitação mais de uma vez, ele ainda frequenta o bar. “Ele não gosta de ser incomodado e entra em áreas onde apenas pessoas autorizadas são permitidas. E ele pede algumas bebidas fortes”, disse.

“Dificilmente alguém o reconhece, porque ele está uma bagunça em relação ao que as pessoas se lembram. Fica sozinho e dificilmente deixa o quarto até que escureça, exceto por um cigarro ou uma consulta no hospital”, completou.

O ator já havia falado publicamente sobre sua luta contra a depressão, o que o levou a uma dependência por remédios.

Ainda segundo a publicação, o elenco de Friends está preocupado com o estado de saúde do colega. Uma fonte próxima a Jennifer Aniston, que interpretou Rachel na série, falou ao Radar Online que a atriz está com medo do que pode acontecer com Perry.

“Ela tentou entrar em contato várias vezes nos últimos anos, mas ele raramente respondia às ligações e, quando respondia, era como se ela estivesse falando com outra pessoa”, contou a fonte.

