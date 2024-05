Mick Jagger e Luciana Gimenez se reencontram em formatura do filho.

Mick Jagger surpreendeu ao aparecer ao lado de Luciana Gimenez para acompanhar a formatura do filho, Lucas Jagger, de 24 anos. O jovem recebeu oficialmente o diploma de Artes Literárias da Universidade de Nova York em um evento que ocorreu em um teatro de Manhattan. Confira as imagens publicadas pela apresentadora:

Em uma sequência de stories, a apresentadora compartilhou os detalhes da noite: “Vou chorar muito e o pai do Lucas do lado, vou pagar mico. Porque ele é inglesinho e a mãe chorando é sul-americana — como ele me chama, e sou mesmo”, brincou, enquanto se arrumava para o evento. Já no teatro, Luciana mostrou o filho recebendo o diploma trajado com uma beca que continha uma bandeira do Brasil.

“Agora é oficial, meu filho vai subir no palco para receber o canudo e vai se formar. Botei até rímel à prova d’água porque vou me acabar hoje”, declarou.

Logo em seguida, Gimenez compartilhou alguns cliques ao lado de Mick Jagger, pai de seu filho, em um momento despretensioso. “Lucas, nós te amamos”, escreveu na legenda. “Estou chorando tanto de felicidade. Nós, mães, sabemos que as conquistas dos filhos são as nossas maiores conquistas”, afirmou logo em seguida.

Também compareceram na colação Marco Antônio Gimenez, tio de Lucas, e Pietro, um dos melhores amigos do jovem.

