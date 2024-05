Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027

A FIFA anunciou nesta sexta-feira (17) que o Brasil irá sediar, pela primeira vez, os jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027. O anúncio foi feito após o país vencer a eleição com 119 dos 207 votos no 74º Congresso da FIFA realizado nesta madrugada em Bangkock, na Tailândia.

O Brasil competia contra o trio europeu Alemanha, Bélgica e Holanda, que realizaram uma candidatura conjunta na corrida pela sede do evento.

Segundo o planejamento apresentado pela CBF durante a eleição, a previsão de início da Copa do Mundo feminina será no dia 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, com cerimônia de abertura prevista para acontecer no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O encerramento, ainda segundo a organização, ficará marcado para o dia 25 de julho, também no estádio carioca.

O projeto apresentado durante a campanha ainda contou com um slogan -“Brasil, uma escolha natural” – além de outros detalhes sobre datas, arenas e planejamento que busca destacar a sustentabilidade e recursos naturais durante o evento.

Os estádios escolhidos

Durante o anúncio realizado nesta madrugada, a FIFA ainda divulgou os estádios em que serão realizadas as disputas e jogos da Copa Feminina no Brasil. Ao todo, serão 10 arenas que poderão ser possíveis palcos de 64 partidas durante o torneio, que contará com 32 seleções participantes.

Entre os estádios, a lista conta com as arenas Mineirão, em Belo Horizonte, arena Pantanal, em Cuiabá, arena Castelão, em Fortaleza, Amazônia, em Manaus, arena Beira-Rio, em Porto Alegre, arena Pernambuco, em Recife, e arena Fonte Nova, em Salvador.

Já a Neo Química Arena, em São Paulo, e o estádio Mané Garrincha, em Brasília, foram selecionados para disputas de oitavas e semifinais.

Vale destacar que as datas e locais de jogos oferecidas pela CBF, ainda segundo a FIFA, poderão ser alteradas a qualquer momento pela organização do evento. A FIFA, que este ano completa 104 anos de existência, possuí autonomia no remanejamento de quantidades de estádios a receber os jogos, assim como os locais, datas de jogos e cerimônias de abertura e encerramento.

Marta celebra anúncio

Após o anúncio do Brasil como sede da Copa, a ex-jogadora campeã mundial brasileira Marta celebrou a conquista do país em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram. “Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso, eu quero agradecer a todos que participaram desta conquista”, revela a campeã mundial. Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @fwwcbr2027

E você, está animado para torcer para a seleção feminina em casa? Fique ligados no site de CLAUDIA para atualização de informações sobre a Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil.

