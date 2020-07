Michelle Obama e Meghan Markle se unem em evento sobre igualdade de gênero

A edição 2020 do Girl Up Leadership Summit, evento que busca inspirar jovens mulheres a lutar por igualdade de gênero e mudança social, terá um grupo de convidadas mais que especial. Confome anunciado pela organização Girl Up na última terça-feira (7), Meghan Markle será uma das participantes do encontro virtual que acontecerá nos próximos dias 13 à 15 de julho.

Além dela, quem também se junta ao time de convidadas é a ex-primeira dama estadunidense Michelle Obama. As duas já havia trabalhado juntas em setembro passado, quando Meghan editou a edição britânica da revista Vogue, da qual Michelle foi uma das personalidades convidadas. A parceria, conforme a própria duquesa revelou, chegou a deixá-la “um tanto sem palavras” no momento em que recebeu as respostas da Obama em uma “narrativa pensativa, reflexiva e lindamente curada – um gentil lembrete não de como, mas de por quê ela se tornou uma figura pública tão respeitada globalmente.”

O time de convidadas do evento conta ainda com a Nobel da Paz Nadia Murad, a chefe de operações do Facebook Sheryl Sandberg e as atrizes Priyanka Chopra Jones e Jameela Jamil. Gratuitas, as inscrições para o evento podem ser feitas através deste link.