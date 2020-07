Mulheres com deficiência discutem os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão

“É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Essa é a primeira frase descrita na histórica lei, que visa a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, presente há exatos cinco anos na justiça do país. Mas o trajeto para lei, que é fruto da luta do movimento pela inclusão das pessoas com deficiência por uma mudança na precarização dos serviços públicos oferecidos para essa parcela da população, começou bem antes de 2015.

Nomeado inicialmente como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2000, o texto da Lei foi apresentado pela primeira vez pelo deputado Paulo Paim, passando ao longo dos anos pela aprovação na Câmara dos Deputados e Senado até que em 2008 movimentos alegaram que o estatuto não estava de acordo com às recomendações da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A pedido da deputada Mara Gabrili, em 2013, relatora do projeto na Câmara, o texto da lei foi disponibilizado para consulta pública. Até 2014, consultas e audiências públicas foram realizadas a fim de garantir a amplitude de demandas. Com a aprovação do texto de Mara Gabrili na Câmara e aprovação no Senado, relatado pelo senador Romário, em 2015, a então presidenta Dilma Rousseff sanciona a LEI Nº 13.146, no dia 6 de julho.

Entre os pontos que a Lei contempla estão os seguintes pontos: acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, barreiras, comunicação, adaptações razoáveis, moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. Com isso, em vigor, estabelecimentos passaram a ter o dever de oferecer seus serviços de forma amplamente acessível, órgãos públicos e privados também foram exigidos a oferecer acesso a provas e instituições de educação ou profissional de maneira equiparada em relação aos demais cidadãos. Além de incluir leis, como a Lei de Contratação de Deficientes nas Empresas, em que a empresa com 100 ou mais funcionários deve preencher de 2 a 5% das vagas com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência.

Além de abordar os direitos das pessoas com deficiência, a Lei também é um marco por mudar o conceito de deficiência, que deixou de ser considerada como uma condição estática e biológica da pessoa e passou a ser entendida como um resultado da intersecção de barreiras impostas por limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo.

Porém, mesmo com a Lei em vigência há cinco anos, na prática, os mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência não gozam da totalidade de seus direitos. Para entender o impacto (ou não) da lei na vida de pessoas com deficiência, Nathalia Santos, Carla Faria, Fabiola Pedroso e Thaiane Stracke compartilharam suas histórias e opiniões sobre o posicionamento da sociedade em relação ao assunto.

Nathalia Santos, 28 anos

“Pra mim, ficar cega foi um divisor de águas e me deixou até feliz, porque a cada dia deixava de fazer uma coisa e precisava aprender com uma perda diferente. Quando perdi totalmente, já sabia o que teria que lidar. Nunca vi a deficiência visual como um problema, tenho limitações, mas que não foram e não são determinantes. Nunca achei que o problema era meu, mas sim da sociedade que não está preparada. Não sou exemplo de superação apenas por fazer o que faço sendo cega.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é um marco, principalmente por ser implementada em um pais subdesenvolvido, como o Brasil. Ela perpassa por tantas áreas, que mesmo com ambiguidades que deixam lacunas, ainda acho importante por sermos um dos primeiros países a adotá-la. Os direitos das pessoas com deficiência também estavam espalhados e a lei consegue reuni-los, além de promover uma discussão na sociedade. Mas ao mesmo tempo não temos fiscalização para o cumprimento dela. Então, se você não conhece e não tem um órgão para regulamentar, ela é apenas um papel. Os termos também são pouco acessíveis, por isso quando precisei tive que recorrer a profissionais.

Aos mesmo tempo em que ela dá muito respaldo quando tratamos de educação, por exemplo, também ficamos descobertos sobre o acompanhante do aluno com deficiência. Ela me garante que a escola coloque um auxiliar para acompanhar alguém que tenha autismo, mas não determina a formação desse profissional. Então, a escola pode pegar qualquer pessoa, que não tenha um preparo para atender aquele estudante.

Já na minha vida de diferença significativa, vejo uma diferença na comunicação. Antes de 2015, não escutávamos falar sobre nossos direitos. Somos mais de 45 milhões só no Brasil e não existíamos, não éramos vistos nos lugares. Agora, estamos nas ruas, nas escolas, nos trabalhos, mesmo que uma parcela pequena. Também vejo pessoas falando da lei mesmo sem saber direito e cumprindo nem que seja por obrigação. Posso deitar a cabeça no travesso e saber que vou criar meu filho sozinha e a lei garante que não vão tirá-lo de mim.

Eu acho que já evoluímos em tecnologia, legislação, mas o capitão humano ficou parado no tempo, por isso dificulta o cumprimento da lei e as pessoas não se sentem responsáveis pelo outro, mas ao mesmo tempo elas se sentem juízas e donas da verdade. Mas o principal é a evolução do ser humano, precisamos desse tripé e da ajuda da sociedade. Daqui a 5 anos, vou responder essa mesma pergunta e a resposta deve ser a mesma. Pra mim, é muito difícil ter que lutar pelo obvio, mas me dá força para seguir já que temos um espaço para trazer essa discussão. Não quero que esqueçam da minha deficiência, mas que também não me coloque num pedestal, quero ser vista como um ser humano”.

Fabiola Pedroso, 34 anos

“Sou super defensora dessa lei, porque foi um grande avanço principalmente no mercado de trabalho, já que não éramos inseridos em diversos setores da sociedade. Isso ampliou nossa chances de aumentar o poder aquisitivo e também fez com que as pessoas compartilhassem o nosso dia a dia. Tenho Mielomeningocele e sou cadeirante. Trabalhei muitos anos no mesmo lugar e os colegas que conviveram comigo conseguiram se conscientizar e entender a importância de adaptações como banheiros, rampas, filas preferencias, que para alguns ainda é visto como privilégios, sendo que na verdade são nossos direitos.

Agora, pensando na lei de cotas, devemos questionar como essas pessoas estão sendo incluídas. O que vejo é que as vagas são sempre para assistente ou jovem aprendiz, sendo raro a presença de pessoas com deficiência em cargo de gerência ou presidência. Os profissionais chegam lá, mas a empresa não dá importância para que ela tenha um plano de carreira. Somos vistos ainda como cotas. E eles têm que cumprir essa cota, não importa como. Então, a pessoa passa 15 anos fazendo a mesma coisa. Não conseguimos evoluir, consequentemente, comprar carro, casa, equipamentos melhores para os nossos tratamentos, enfim aumentar o poder aquisitivo.

Todos os dias da minha vida eu tenho dificuldade para chegar em qualquer lugar. Comenta-se bastante ultimamente do lugar de fala e vejo que, no próprio movimento feminista, o lugar de fala das mulheres com deficiência é inexistente. Não temos uma consciência coletiva de todos para termos acesso a restaurantes e calçadas com rampas, porque por exemplo a cada 300 metros preciso da ajuda de alguém para transpor alguma coisa na rua. Ah, e não é só rampa. Todos os deficientes têm demandas diversas, não dá para colocar tudo em um caixinha. Escuto muito das pessoas que não imaginavam que eu fizesse tudo o que faço. Então sei que é difícil quando não termos um exemplo perto, o que explica o fato da maioria não pensar nas dificuldades dos outros. É urgente essa mudança e busca por uma consciência, mas, só vão olhar para a nossa questão, quando estivermos inseridos em todas as esferas da sociedade”.

Thaiane Stracke, 23 anos

“Nasci assim, com uma parte do braço amputada, então não tive dificuldade para me adaptar. Na infância, estudei apenas em duas escolas e por bastante tempo, o que fez com que as pessoas ao meu redor vissem a questão da deficiência com mais naturalidade. Porém, recentemente, umas amigas me contaram que, quando éramos pequenas, pessoas diziam que eu tinha sofrido um acidente com o meu pai. Ou seja, eles preferiram inventar em vez de me perguntarem diretamente.

Já para ingressar no mercado de trabalho não sofri muito, já que isso aconteceu depois de 2015, quando a lei estava em vigor. E é nítido como faz diferença essa proteção judicial. Sou formada em psicologia e trabalho na área de recursos humanos, na qual tive experiência em empresas nacionais e internacionais de grande porte, e infelizmente vejo que muitos só contratam para cumprir a cota. Todas as empresas que trabalhei tinham grupo de diversidade e movimentos de inclusão para não só contratar PCDs, mas também conscientizar os funcionários. O desconhecido dá medo, por exemplo, surdos têm necessidades particulares para se inserirem no ambiente profissional. Com isso, infelizmente, alguns gestores já optam por não contratar pessoas que tenham deficiências mais complexas ou visíveis.

No meu caso, uma das dificuldades é que as pessoas não percebem muito a minha deficiência. Por exemplo, no transporte público, quando saia de ônibus com a minha mãe, ficávamos de pé e ao aparecer um espaço ela me colocava pra sentar. Nisso, escutávamos julgamentos e críticas por nem repararem na minha deficiência. Quando ia para a faculdade sozinha, também preferia não sentar no preferencial. Além das pessoas que já brigaram em fila preferencial de supermercado. Outro problema é que, mesmo com a lei, nem todos os restaurantes têm aquele suporte para apoiar o prato. Então, se estou sozinha, preciso dar um jeito de apoiar a bandeja ou esperar a ajudar de alguém, já que não consigo segurar o prato e me servir ao mesmo tempo

Hoje, estou feliz com a minha vida, mas como pessoa com deficiência ainda falta muito. As pessoas vivem idealizando um corpo perfeito e isso começa ainda na infância, quando crianças não têm referências de pessoas com deficiência. Quando era menor, tudo era muito diferente, eu não fazia nenhum tratamento então não tinha ninguém com realidade parecida para trocar figurinha. Então, agora temos mais acessos para compartilhar nossas experiências tanto na internet como presencial. Antes era bem escondido”.

Carla Faria, 42 anos

“Minha de deficiência visual é congênita. No olho esquerdo tenho mais de 30 graus de miopia, que é diagnosticado como visão monocular, enquanto que no direito, com a ajuda do óculo, enxergo parcialmente. Mesmo tendo a deficiência desde o nascimento, só fui ter o laudo e ser considerada PCD há cinco anos, com a implementação da lei brasileira de inclusão, quando o assunto começou a ser mais divulgado.

Cheguei a fazer concurso público há 10 anos com uma prova em que a letra era normal, o que dificultava muito pra mim. Hoje, com a lei, a prova já vem com a letra ampliada, por exemplo. Mas ainda há situações em que não somos pensados, como no caso dos letreiros dos ônibus. Só quando ele chega perto, que consigo identificar qual o nome da linha, mas muitas vezes o motorista não para ou até xinga, já que a deficiência não é visível. Em shoppings e estabelecimentos, também não percebo nenhuma diferença.

Na empresa que trabalho, lutei muito com os deficientes para cobrar o RH a fim de ampliar os cargos disponíveis para os PCDs, porque aparentemente eles não acreditavam na nossa qualificação. Isso foi muito importante, porque vejo pessoas com deficiências trabalhando, mas ainda falta uma inserção completa. E a população no geral precisa se conscientizar, fico constrangida de usar coisas que tenho direito por medo de ser hostilizada”.